(Özel) Trafik kaosu araç kameralarına yansıdı

Balıkesir’de meydana gelen trafik kazaları, yangınlar, tehlikeli anlar ve kargaşa saniyeleri yolda seyreden araçların kameralarına takıldı. Saniye saniye kaydedilen görüntüler, trafiğin içine düştüğü kaosu da gözler önüne serdi.

Balıkesir’de şehrin işlek caddelerinde meydana gelen trafik kazaları ve olaylar araç kameralarınca kaydedildi. Balıkesir-İzmir yolunda meydana gelen bir kazada, hızla giden otomobil, rüzgar santrali kanadı taşıyan bir tırı görünce aniden yavaşlayınca kazaya neden oldu. Yürekleri ağza getiren o anlar ise kaydedildi. Bir başka görüntüde ise kırmızı ışığa takılmak istemeyen bir sürücünün yoğun trafikte yaptığı hamleler bu kadar da olmaz dedirtti. Sık sık kazaların yaşandığı toplu taşıma merkezinde yayaya çarpan bir araç ve yayanın ambulansa bindirilmesi ise saniye saniye kaydedildi.