(Özel) Trafikte sürücüler arasındaki tekmeli kavga kamerada

Esenyurt’ta yol ortasında durarak yolcu alan taksi sürücüsüyle, arkasından gelen başka bir sürücü arasında kavga çıktı. Tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalışırken, o anlar kameralara yansıdı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Ardıçlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, yolcu almak için yol ortasında duran taksiciye sinirlenen bir başka sürücü sinirlenerek küfürler etmeye başladı. İki sürücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girmeye çalıştı.
Sürücülerin kavgasında tekmeler havada uçuştu
“Taksici yolcu almak için durdu arkadaki de kornaya bastı küfür ederek geldi“
Kavga anını anlatan Ahmet Kaya isimli vatandaş, “Taksici yolcu almak için durdu arkadaki de kornaya bastı küfür ederek geldi. Ondan sonra kavgayı ayırdılar adam arabadan bıçak mı tornavida mı ne aldı geldi. Ondan sonra yine ayırdılar. Şikayetçi falan olmadılar peş peşe ayrıldılar buradan” dedi.
Sürücülerin tekmeli kavgası kameradaYaşanan kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücülerin tartıştığı ve vatandaşların ayırmaya çalıştığı sırada sürücülerin birbirlerine tekmeler attığı görülüyor.