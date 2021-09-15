(Özel) Tuzla’da 8 tersane işçisi çalışma sırasında zehirlendi

Tuzla’da bir tersanede çalışma yapıldığı sırada 8 işçi, iddiaya göre iş yerinde sızan gazdan dolayı zehirlendi. Zehirlenen işçiler tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Tuzla’da bir tersanede çalışma yapıldığı sırada 8 işçi, iddiaya göre iş yerinde sızan gazdan dolayı zehirlendi. Zehirlenen işçiler tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Tuzla’da bir tersanede çalışma yapıldığı sırada 8 işçi, iddiaya göre iş yerinde sızan gazdan dolayı zehirlendi. Zehirlenen işçiler tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.