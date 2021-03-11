(Özel)- Tuzla’da Suriyeli ailenin kaldığı gecekonduda tüp patlaması

Tuzla’da, Suriyeli aileye ait bir gecekonduda tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama esnasında evde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, ev kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri ise evi saran alevlere müdahale etti. Meydana gelen yangın sonrası evde kimsenin bulunmaması nedeniyle herhangi bir can kaybı yaşanmazken, gecekondu ev kullanılamaz hale geldi.Olay yaşandığı mahalle sakinlerinden Doğan Erdoğan, “Evde tüp patlaması oldu. Evin içerisinde kimse yoktu. Patlamanın etkisiyle ev yanmaya başladı. Ev zaten tamamen yanmış durumda. Neyse ki ev sahibi olan Suriyeli ailenin sağlık durumu iyi” diye konuştu.