(Özel) Ukraynalı turisti gasp eden 3 şüpheli yakalandı

İstanbul Beyoğlu’nda geçtiğimiz günlerde Ukraynalı turisti tekme ve yumruklarla gasp eden 3 kişi yakalandı. Kaçarken metroyu kullanan şahıslar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Olay yerinden yaya olarak uzaklaşan şüpheli şahısların kaçış güzergahında yapılan çalışmalar neticesinde M.Ş., Ç.Ş. ve E.E.D. isimli şüpheliler Avcılar’da yakalandı. Şahısların yapılan sorgulamasında M.Ş. ve E.E.D.’nin kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanımı, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme gibi suçlardan kaydının olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi.
Öte yandan kaçarken metroyu kullanan şahıslar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.