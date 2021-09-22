(Özel) Uluslararası Kick Boks şampiyonu milli sporcuya hırsızlık şoku

Ümraniye’de yaşanan olayda, Kick Boks alanında katılmış olduğu uluslararası ve yurt içi turnuvalarda şampiyonluklar elde eden milli sporcu Burak Dündar’ın otomobili 2 kişi tarafından 3 dakikada evinin önünden çalındı. Şampiyon sporcu yaşanan olay sonrası şoka uğradı. Hırsızların aracı çalmak için geldikleri ve ardından çaldıkları araçla kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Hırsızlık olayı 21 temmuz sabahı saat 05.00 sularında Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi’nde yaşandı. Bir uluslararası şampiyonluk ve beş Türkiye şampiyonluğu bulunan kick bokscu Burak Dündar’a ait 1992 model Tofaş Şahin marka 34 DPB 432 plakalı siyah renkteki araç, park halindeyken caddeye gelen kimliği belirsiz 2 şahıs tarafından kapısı kırılarak çalındı. Aracın kapısını kıran hırsızlar düz kontak yaptıkları araç ile olay yerinden kaçtı. Uluslararası şampiyon sporcu Burak Dündar’ın durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
“Önceden hep duyuyorduk hırsızlık olaylarını”
Daha önceden de yaşanan hırsızlıkları duyduklarını belirten Milli Sporcu Burak Dündar, “Buralarda hırsızlık olaylarını duyuyorduk. Bizim ilk defa başımıza geldi. Allah’ım kimsenin başına böyle bir olay getirmesin. Çok kötü bir durum. İnşallah bulunur diye ümit ediyorum. Milli sporcuyum. Yaklaşık 7 sene boyunca dövüştüm. Kick boks alanında, altın kemerim, madalyalarım, kupalarım var. Ama ne yazık ki başımıza gelebiliyor böyle şeyler” şeklinde konuştu.
Öte yandan hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.