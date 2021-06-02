(Özel) Ümraniye’de emniyet şeridine giren araç, motosikletli sürücüye çarptı

Ümraniye’de emniyet şeridinde seyir halinde olan motosiklete bir otomobil arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ümraniye Tantavi tünelinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 DLH 701 plakalı Renault marka otomobilin sürücüsü U.K. emniyet şeridinde ilerlerken, Ahmet Vural yönetimindeki 34 DMO 826 plakalı motosiklet bir anda emniyet şeridine girdi. Otomobil sürücüsü, motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kazanın olduğu Tantavi Tüneli Şile istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Otomobiliyle motosiklet sürücüsüne çarpan U.K., "Gidiyorduk, motor bir anda sağ şeride atladı. Zaten emniyet şeridindeydi, sol tarafta trafik olunca bir anda sağ şeride atladı ve kaza böyle oldu" ifadelerini kullandı.