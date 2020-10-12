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(Özel) Ümraniye’de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

ÜMRANİYE’DE SEYİR HALİNDEKİ BİR KAMYONETİN KASASINDA, YÜKLERİN ÜZERİNDE KORUNAKSIZ OLARAK SEYAHAT EDEN KİŞİ, GÖRENLERİ ENDİŞELENDİRDİ. KAMYONET KASASINDAKİ TEHLİKELİ YOLCULUK, CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.

(Özel) Ümraniye’de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Ümraniye’de seyir halindeki bir kamyonetin kasasında, yüklerin üzerinde korunaksız olarak seyahat eden kişi, görenleri endişelendirdi. Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ümraniye’den Sancaktepe yönüne doğru seyir halindeki kamyon, sürücülerin dikkatini çekti. Masa ve sandalyelerle yüklü kamyonun kasasındaki kişi, korunaksız olarak seyahat ederken, bu anlar başka sürücü tarafından kayda alındı. Kamyon kasasında, yüklerin üzerinde giden kişinin rahat tavırları ise dikkat çekti.

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