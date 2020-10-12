(Özel) Ümraniye’de kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

Ümraniye’de seyir halindeki bir kamyonetin kasasında, yüklerin üzerinde korunaksız olarak seyahat eden kişi, görenleri endişelendirdi. Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.
ÜMRANİYE’DE SEYİR HALİNDEKİ BİR KAMYONETİN KASASINDA, YÜKLERİN ÜZERİNDE KORUNAKSIZ OLARAK SEYAHAT EDEN KİŞİ, GÖRENLERİ ENDİŞELENDİRDİ. KAMYONET KASASINDAKİ TEHLİKELİ YOLCULUK, CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.
Ümraniye’de seyir halindeki bir kamyonetin kasasında, yüklerin üzerinde korunaksız olarak seyahat eden kişi, görenleri endişelendirdi. Kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuk, cep telefonu kamerasına yansıdı.