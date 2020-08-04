(Özel) Ümraniye’de taksi takla attı: 1 yaralı

Ümraniye’de bir ticari taksi sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla takla attı. Takla atan aracın içinde sıkışan şoför itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 00.00 sıralarında Ümraniye Küçüksu Caddesi Şile Yolu sapağında meydana geldi. Küçüksu Caddesi üzerinde Emre Subaşı idaresinde bulunan plakalı ticari taksi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkmasıyla takla attı. Takla atan aracın içinde ise şoför sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen emniyet ekipleri yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin de olay yerine gelmesiyle araç içinde sıkışıp yaralanan Emre Subaşı çıkartılarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Daha sonrasında olay yerine gelen ticari taksi şoförünün arkadaşları takla atan aracı çevirerek çekici yardımı ile kaldırdı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.