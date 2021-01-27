(Özel) Ünlü şair Abdurrahman Delen’e Haliç’te “makas” şoku

Şair ve Halk Ozanı Abdurrahman Delen’in otomobiline E-5 Karayolu Haliç Köprüsü üzerinde seyrettiği esnada “makas” atan bir otomobil sürücüsü çarparak kaçtı. Yaşanan olay araç kamerasına yansırken ölümden dönen Delen, “Allah kimsenin başına vermesin. Gerçekten ölümle burun buruna geldim” dedi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında E-5 Karayolu Haliç Köprüsü üzeri Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde olan şair ve halk ozanı Abdurrahman Delen 34 SD 2452 plakalı Renault Talisman marka Bakırköy’deki bir iş görüşmesine gitmek üzere yola çıktı.

Makas terörü kamerada

E-5 Karayolu üzerinde seyir halinde olan Delen’in aracına, Haliç Köprüsüne girdiği esnada “makas” atan 34 DLK 675 plakalı Citroen C-Elysee marka otomobilin sürücüsü çarptı. Süratli bir şekilde makas atması sonucu araca çarpan sürücü hızla kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan olay ise Delen’in araç kamerasına yansıdı. Olayın ardından büyük şok yaşayan Delen, aracını kontrol ettikten sonra yoluna devam etti.

“Gerçekten ölümle burun buruna geldim”

Olay hakkında konuşan Abdurrahman Delen, “Çok büyük bir kaza atlattım. Allah kimsenin başına vermesin. Gerçekten ölümle burun buruna geldim. Makas bir trafik magandası insanın canıyla malıyla oynayan olur ya öyle bir olay yaşadım. Bunun nasıl olduğuna şahit oldum. Büyük bir olaydı Allahtan araçta kamera çekimi vardı ve ona denk geldi. Allah korudu verilmiş sadakamız varmış” dedi.

Delen’in yaşanan olayla ilgili emniyete şikayetçi olmadığı öğrenildi.