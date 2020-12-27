(Özel) Ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş’ın evine giren hırsız kamerada

Beşiktaş Arnavutköy’de yaşayan ünlü şarkıcı Zeynep Sağdaş’ın evi, hayvanlarına bakması için anahtarını verdiği apartman görevlisi tarafından soyuldu. Toplamda 60 bin lira değerinde hırsızlık yapan şahsın evde gezdiği anlar kameralara yansırken, adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Beşiktaş polisi kısa sürede yakaladıBunun üzerine ünlü şarkıcı Sağdaş, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, güvenlik kamera görüntülerinin kayıtlarını alarak evde parmak izi incelemesi yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın apartman görevlisi Barış G. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınarak ifadesi alınan apartman görevlisi, Sağdaş’ın köpeğini gezdirdikten sonra anahtarı sehpanın üzerinde bırakarak ayrıldığını, çıkarken yatak odasına da girdiğini, oradaki ziynet eşyalarını sadece incelediğini, çekmeceden 80 lira olan mesai ücretini aldığını söyledi. Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliği’ne götürülen Barış G., adli işlemler sonrası sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.