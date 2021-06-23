(ÖZEL) Uyuşturucu bağımlısı oğlundan işkence gören kanser hastası yaşlı kadın yardım bekliyor

Arnavutköy’de uyuşturucu bağımlısı oğlu tarafından dayak yiyen ve işkence gören 70 yaşındaki kanser hastası Gülay Aydoğdu kendisine yardım edilmesini istiyor. Kurtarın beni diye çağrıda bulunan Aydoğdu, "Benim her yerim ameliyatlı. Beni sürekli bıçakladı. Artık son raddemdeyim dayanabilme gücüm bile kalmadı artık" dedi.Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesinde oğlu Ali Ceylan ile yaşayan 70 yaşındaki kanser hastası Gülay Aydoğdu, uyuşturucu bağımlısı oğlunun kendisine işkence ettiğini iddia ederek yardım istedi. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Aydoğdu, “ Ben bilmiyordum sonradan sonradan öğrendim. 2 bıçağı aldı askere gitmeden boğazıma dayadı. Öldürecekti beni zor kurtuldum elinden. Cezaevine girdi çıktı hep bıçağa saldırıyor. Vücutlarım benim çok kötü durumda çok. Bıktım yani artık yani bıktım anam Yok babam Yok artık çaresiz kaldım yani kızların yanına yolladılar beni ama geçen pazar günü evi patlatacağım Demiş. Yine 4 tane 5 tane tüp vardı acilen geldim bende. Pazar günü geldim ama bir baktım ki burada bizim komşularımıza saldırmış yolu kapatmış neler yaptığı belli değil. Arkadaşlarını buraya çağırıp sürekli uyuşturucu içiyorlar ben artık korkuyorum sürekli bana saldırıyor sürekli. Evi patlatacakmış az kalsın. Evimin halini görüyorsunuz kullanılamaz halde. Benim yattığım odaya tüpleri dizmiş beni öldürmek istiyor patlatarak öldürecek beni. Yalvarırım beni kurtarın ondan kulunuz köleniz olayım. Ben kanser hastasıyım kimsem yok ne yapacağımı bilmiyorum. Benim her yerim ameliyatlı sürekli beni bıçakladı. Artık son raddemdeyim dayanabilme gücüm bile kalmadı artık. Polis beni gizlice izmir’e kızlarımın yanına yolladı ama artık dayanamıyorum korkudan komşumun yanına bile gidemiyorum hastaneye bile gidemiyorum. Yaşayamaz hale geldim artık beni saklayarak getirdiler beni görse dün burada bir cinayet çıkardı. Ben babasından ayrıldığımdan beri 4 çocuğum ile sokaklarda kaldım geldim zar zor burayı satın aldım saçımı süpürge ettim çalıştım çabaladım ne zorluklar ile bu hale getirdim ama beni öldürecek ne olur yardım edin” İfadelerini kullandı.