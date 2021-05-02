(Özel) Yabancı uyruklu iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Gaziosmanpaşa’da dün akşam saatlerinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi yaralandı. Kameralara yansıyan olayda polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında iki yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde ve yabancı uyrukluların oturduğu öğrenilen binada incelemelerde bulunurken, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Öte yandan, iki grup arasında yaşanan ve bıçakların kullanıldığı kavga anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.