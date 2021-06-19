(Özel) Yanan aracını söndürüp arkadaşları ile çay keyfi yaptı

Sultangazi’de seyir halindeyken bir anda tutuşan hafif ticari aracını soğukkanlı bir şekilde müdahale ederek söndüren sürücü, daha sonra arkadaşlarıyla çay keyfi yaptı.

Yangın, geçtiğimiz gün saat 13.00 sıralarındı Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerindeki bir araçta çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hamdi Şahan idaresindeki 34 ARF 14 plakalı hafif ticari araç ile ilerlediği sırada yağış nedeniyle puslanan camı çözülmesi için kaloriferi çalıştırdı. Bu esnada aracından dumanlar yükseldiğini gören Şahan, hararet yapmış olma ihtimali nedeni ile kaputu açınca motor kısmını bir anda alevler sardı. Bunun üzerine sürücü Şahan, akünün kutup başlarını sökerek, yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla araçtaki yangın kısa sürede söndürüldü. Yaşanan olayın ardından Şahan ve arkadaşlarının hemen yanında bulunan parkta yanan araca karşı sohbet edip çay keyfi yapmaları ise dikkat çekti.

Yaşanan olayı anlatan Hamdi Şahan, "Yolda seyir halinde iken yağış nedeni ile camlar buğu landı çözülmesi için kaloriferi açtım bir anda duman gelmeye başladı sonra aracı sağa çektim hararet yapmış olabilir diye suyunu kontrol ederken baktım ki bir şey yok tekrar aracıma bindim ama halen duman vardı sonra tekrar ön kaputu açtım bir anda alevler yükseldi hemen akünün kutup başını söktük ve yangın söndürme tüpü ve su ile söndürmeye çalıştık sağ olsunlar caddeden geçen araç sürücüleri yardımcı oldular ve bölgedeki esnaf arkadaşlar su gönderdiler ardından İtfaiye, polis ve ambulans geldi" diye konuştu.