(Özel) Yangın çıkınca kısıtlamayı unutup sokağa döküldüler

Kağıthane’de bir binanın deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, meraklı mahallelinin kısıtlamaya rağmen sokağa dökülmesi dikkat çekti.
“Herkes sokağa döküldü, bu doğru bir şey değil”Öte yandan, yangın paniğinin yaşandığı sokaktaki vatandaşların büyük bir kısmının kısıtlamaya rağmen sokağa döküldüğü, sosyal mesafe kurallarını yok saydığı ve bazılarının maske dahi takmadığı görüldü. Yangının çıktığı binada yaşayan Hüsnü Altuntaş isimli vatandaş ise, “Dışarıya alışverişe gittim, hanım binada yangın çıktığını söyleyince geri döndüm. Sanırım biri ayakkabılara izmarit atmış. Kısıtlamada yakın mesafelerdeki marketlere gidebiliyoruz. Ben de bu yüzden dışarıya çıktım. İnsanların bu şekilde dışarıya dökülmesi doğru bir şey değil. Gördüğünüz gibi mesafeye dikkat etmiyorlar maske takmayanlar hatta sigara içenler bile var. Bu şekilde kime ne söylesek boş” dedi.