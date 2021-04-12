(Özel) Yangında mahsur kalan 3 kadını itfaiye merdiveniyle kurtarma operasyonu

Ümraniye’de bir binanın bodrumunda çıkan yangın nedeniyle binanın havalandırma boşluğu ve merdivenlerini yoğun duman kapladı. Binanın en üst katında oturan 3 kadın da evlerine dolan duman nedeniyle evde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, 4. kattaki evin balkonuna merdiven ile ulaşarak kadınları mahsur kaldıkları yerden kurtardı.
Mahsur kaldığı evin balkonundan itfaiye tarafından kurtarılan kadın, “Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Yemek yiyorduk koku hissettim. Daire kapısını açayım dedim duman üzerime geldi. Kapıyı kapattım. İçeride mahsur kaldık üçümüz, kızım torunum. Merdiven boşluğundan siyah bir duman üzerime geldi” dedi.Dumandan etkilenen Sevil Atasever, “Oturduğumuz binanın çatısında duman çıktı. Yangın var dediler. Paldır küldür çıktık dışarıya. Söndürmüşler. Dumandan etkilendim, genzime kaçtı biraz öksürttü. Bodrum kattan çıkmış, çatıya kadar gitmiş” diye konuştu.