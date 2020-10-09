(Özel) Yankesici çetesinin kadının cebinden telefonunu çaldığı anlar kamerada

Beyoğlu’nda markette alışveriş yapan kadının cebindeki yaklaşık 10 bin lira değerindeki cep telefonu, yankesicilik yönetimiyle hırsızlık çetesi tarafından çalındı. Kaşla göz arasında gerçekleşen hırsızlık kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Temmuz ayında Beyoğlu Sütlüce’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi ve bebek arabasındaki çocuğuyla birlikte semtteki bir markete giren kadın, alışveriş yapmaya başladı. Kısa bir süre sonra içeriye giren 3 kişilik yankesici çetesi, alışveriş yapıyormuş gibi yaparak kadını izlemeye başladı. Kadının ellerinin dolu olmasını fırsat bilen yankesici kadın, arkasından yanaştığı kadının cebindeki 10 bin lira değerindeki cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. Çete ardından hızla dışarıya çıkarak kayıplara karıştı. Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaşla göz arasında yankesicilik kamerada

Olayın ardından bir süre daha alışveriş yapan kadın telefonunun cebinden olmadığını fark edince durumu market yetkilisine bildirdi. Yetkiliyle beraber güvenlik kameralarını inceleyen kadın, telefonunu yankesicilik yönetimiyle çalındığını gördü. Polise ihbarda bulunan kadın, hırsızların yakalanması için şikayetçi oldu. Görüntüleri incelemeye alan polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.