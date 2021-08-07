(Özel) Yaralı kadını güneşten korumak için kartonla gölge yaptılar

Kağıthane’de yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu kadına seyir halinde olan otomobil çarptı. Kazada Türkmen iki genç, yere savrularak yaralanan kadının başına güneş geçmesin diye karton tutarak gölge yaptı.
Türkmen gençler kartonla gölge yaptıBir süre sonra gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından yaralı kadın ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Sürücü de ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, otomobil ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi.