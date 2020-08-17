(Özel)Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı

Bağcılar’da bir markette alışveriş yapan adam yere düşen parayı görünce önce ayağının altında gizledi, sonra cebine attı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı.
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Güvenlik kameralarını izleyen kadın düşürdüğü paranın sadece birkaç dakika içinde çalındığını görünce şoke oldu. Kameralara yansıyan görüntülerde, kadın marketten çıktıktan hemen sonra bir adamın yanında 2 tane küçük çocukla kasaya geldiği görülüyor. Adam aldığı ürünleri poşetlediği sırada yerdeki parayı fark ediyor. Parayı ayakkabısının altında gizleyen adam ürünlerini poşetlemeye devam ediyor. Bir süre sonra ürünlerini poşetlemeyi bitiren adam ayakkabısının altına gizlediği parayı kaşla göz arasında cebine atarak marketten çıkıyor.