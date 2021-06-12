(Özel) Yol verme tartışma yumruklu kavgaya dönüştü

Küçükçekmece’de, iki kişi trafikte yol verme nedeniyle tartıştı. Büyüyen tartışma yumruklu tekmeli kavgaya dönüştü. Kavgayı trafikte giden sivil polis ayırırken, o anlar kameraya yansıdı.Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy’de yaşandı. İddiaya göre, trafikte giden iki sürücü yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada taraflar birbirlerine yumruk ve tekme ile vurmaya başladı. Kavgayı o sırada trafikte giden sivil polis ayırmaya başladı. Şahısları yumruklu ve tekmeli kavgası vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.