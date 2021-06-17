(Özel) Yolu trafiğe kapatıp asker eğlencesi yapan magandalar kamerada

Başakşehir’de asker eğlencesi yapan magandalar, yolu kapatarak trafiği aksattı. Son ses müzik açarak çevreyi de rahatsız eden magandalar, kendilerine tepki için korna çalan sürücülere aldırmadan eğlencelerini sürdürdü.Başakşehir’de askere gidecek olan arkadaşlarını uğurlamak için asker konvoyu düzenleyen bir grup genç yolu trafiğe kapattı. Aşırı yüksek sesle müzik açan, dans eden gençler, oluşan araç kuyruğuna aldırış etmedi. Kendilerine tepki için korna çalan sürücüleri de dikkate almayan magandaların "bu kadar da olmaz" dedirten vurdumduymazlığı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.