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(ÖZEL) Yüklenen yükü taşıyamayan atın sopayla dövülmesi kamerada

Silivri’de yüklenen yüzlerce kiloluk yükü taşıyamayan at, sahipleri tarafından dövüldü. O üzücü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(ÖZEL) Yüklenen yükü taşıyamayan atın sopayla dövülmesi kamerada
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Silivri’de yüklenen yüzlerce kiloluk yükü taşıyamayan at, sahipleri tarafından dövüldü. O üzücü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Silivri’de meydana geldi. Bir atın sırtına yüzlerce kilo ağırlığında yük yükleyen sahipleri, atın yorulup durmasını kabullenmedi. Hayvanın tekrardan yola devam etmesini isteyen şahıslar, at yola devam etmeyince sopa ile hayvanı dövmeye başladı. Bir süre sonra yediği dayağa dayanamayan hayvan, yoluna devam etmek zorunda kalırken, sahipleriyse hiçbir şey olmamış gibi atın peşinden gitti. Atın sahipleri tarafından dövüldüğü o üzücü anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

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