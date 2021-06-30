(ÖZEL) Zeytinburnu’nda benzin istasyonunda gazeteciye çarparak kaçan araç kamerada

Zeytinburnu’nda bir benzin istasyonuna hızla giren otomobil, gazeteci Nasır Tasmanoğlu’na (29) çarparak kaçtı. O anlar kameralara yansıdı. Hafif yaralanan gazeteci, otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu.
Tasmanoğlu Zeytinburnu Şehit Bülent Üstün Polis Merkezi’ne giderek sürücüden şikayetçi oldu. Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
“Kendilerini tanımıyorum ama görüntüyü izleyince kasıtlı yapılmış gibi duruyor”Olay anını anlatan Tasmanoğlu, “Geçtiğimiz cumartesi evden çıktım. Kuzenlerimin yanına gidiyordum. Kaldırımda yürürken benzin istasyonunun oraya geldim. Oradan da kaldırıma geçecektim. Arkamı dönüp kontrol ettiğimde bir aracın bana doğru geldiğini gördüm ve bana çarpıp kaçtılar. Orada çalışanlar da hemen gelip ve bana yardım ettiler. Şikayetçi oldum ve oradaki çalışanlar bana dedi ki, ‘Bas bas gidelim’ dediklerini duydum diyor. Araçtan inip özür dileselerdi belki olayı büyütmezdim" ifadelerini kullandı.