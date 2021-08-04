(Özel) Zeytinburnu’nda kazı çalışması sırasında patlama kamerada

Zeytinburnu’nda kanalizasyon için kazı çalışması yapılırken patlama meydana geldi. 1 işçinin yaralandığı olay kameralara saniye saniye yansıdı.
Patlama esnasında çalışma yapan bir işçi yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi daha sonra hastaneye kaldırıldı. Patlama sonrası polis ekipleri olay yerine güvenlik şerdi çekerek incelemelerde bulundu.
Patlama anı kameradaSokak üzerindeki kanalizasyon çalışması yapıldığı esnada yerin altındaki elektrik kablosunda meydana gelen patlama bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinde bir işçinin kazma ile kazdığı esnada patlamanın yaşandığı görülüyor.