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Palet hırsızları kamerada

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Arnavutköy’de bir marketin önüne dizilen paketleri çalan hırsızlar kameralara yansıdı.

Palet hırsızları kamerada

Arnavutköy’de bir marketin önüne dizilen paketleri çalan hırsızlar kameralara yansıdı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde gece saatlerinde bir marketin önünde bulunan paletler hırsızların hedefi oldu. Kamyonetle market önüne gelen hırsızlar çevreyi kolaçan ettikten sonra yerde bulunan paletleri kamyonete yükledi.

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Yaşanan hırsızlık anları kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde hırsızların beyaz bir kamyonetle market önüne geldikleri görülüyor. Görüntülerde etrafı bir süre kolaçan eden hırsızların paletleri sırtlayarak kamyonete yükledikleri görülüyor.

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