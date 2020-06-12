‘Pandemi çetesi’ operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı

Anadolu yakasında eczanelerden maske, dezenfektan ve kırmızı reçeteli ilaç çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan ‘Pandemi çetesi’ üyesi olan 10 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
9 şüpheli tutuklandı
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Mahkeme sorgusu tamamlanan 10 şüpheliden 9’u “Nitelikli Hırsızlık”, “Otodan Plaka Hırsızlığı”, “Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” ve “Mala Zarar Verme” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.