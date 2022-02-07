banner4556

Parçalanmış lastikleri ve yerdeki tampon ile yoluna devam etti

banner4664

Balıkesir’de lastikleri parçalanmış, tamponu yerde sürünen aracı yolda görüntüleyen vatandaşlar, aracı 155’e ihbar etti. Kısa sürede durdurulan aracın tehlikeli seyrini polis engelledi.

Parçalanmış lastikleri ve yerdeki tampon ile yoluna devam etti
banner4581

Balıkesir’de lastikleri parçalanmış, tamponu yerde sürünen aracı yolda görüntüleyen vatandaşlar, aracı 155’e ihbar etti. Kısa sürede durdurulan aracın tehlikeli seyrini polis engelledi.

Balıkesir - Edremit karayolunda jantları üzerinde giden, lastikleri parçalanmış, tamponu yerde sürünen aracı gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. Yol boyunca vatandaşlarca görüntülenen araçla ilgili olarak polis ekiplerine çok sayıda ihbar verildi. 34 TR plakalı Renault marka araç tehlikeli şekilde yolunda seyrederken, aracın kaza yapmış olabileceği ihtimali üzerine vatandaşlar uyarıda bulundu. Gökçeyazı mevkiinde trafik polislerince durdurulan aracın sürücüsünün alkollü olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri sürücüye gereken cezai işlemi uygularken, aracın hasarlı şekilde yoluna devam etmesine müsaade edilmedi.

banner4336

Aracın tehlikeli seyri ise çok sayıda vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Büyükşehirden sürücülere engelli iletişim eğitimi
Büyükşehirden sürücülere engelli iletişim eğitimi
  1. KOCAELİ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321