Olay, saat 09.30 sıralarında Şişli Fulya Mahallesi Fikir Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir dut ağacı, yarı bedeninden ayrılarak park halinde bulunan 2 otomobilin üzerine devrildi. Devrilen ağacı gören bina sakinleri durumu polis, itfaiye ve belediye ekiplerine haber verdi. Şişli Belediyesi ekipleri tarafından araçların üzerine devrilen ağaç, motorlu testere ile parçalara bölündü. Olayda yaralanan olmazken, park halindeki 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Park halindeki 2 aracın üzerine ağaç devrildi
ŞİŞLİ’DE PARK HALİNDEKİ İKİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLDİ. OLAYDA YARALANAN OLMAZKEN, ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.
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