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Park halindeki araç alev topuna döndü

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İstanbul Beylikdüzü’nde park halindeki otomobil bir anda alev alarak yanmaya başladı. Çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki araç alev topuna döndü
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İstanbul Beylikdüzü’nde park halindeki otomobil bir anda alev alarak yanmaya başladı. Çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi, Özgür Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki 34 TCKB 203 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu gören araç sahibi ve mahalleli yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

"Bir anda oldu"

Yangını söndürmeye çalışan mahalle sakini Sefa Tuncer, “Ben aracımı park etmeye çalışırken sokaktaki arabadan duman çıktığını gördüm. Hemen müdahale etmeye çalıştım, ama söndüremedim. İtfaiye ekiplerine haber verdim onlar gelip söndürdüler” şeklinde konuştu.

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