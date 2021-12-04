banner4556

Park halindeki araca arkadan gelen araç çarptı: 1 ölü

banner4336

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

Park halindeki araca arkadan gelen araç çarptı: 1 ölü
banner3909
banner4558

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Edremit ilçesinden Yenice- Kalkım istikametine gitmekte olan Servet Ebinç(33) idaresindeki 17 ACJ 882 plakalı araç sağda durduğu sırada Günay D. İdaresindeki 17 AAR 967 plakalı araç, Davutköy yol ayrımında arkadan çarptı. Kazada Servet Ebinç hayatını kaybederken yanında bulunan Betül K. ağır yaralandı. Jandarmanın kazayla ilgili araştırması sürüyor. Oto alıp satım işi ile uğraşan Ebinç’in vefatı ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Merhum Başkan Hikmet Şahin’in babası hayatını...
Merhum Başkan Hikmet Şahin’in babası hayatını...
  1. HABERDE İNSAN

banner4390

banner4321

banner3841