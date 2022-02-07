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Park halindeki araçların lastiklerini kesen şüpheli yakalandı

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Sarıyer’de park halindeki otomobillerin lastiklerini kesen şüpheli yakalandı. Şahıs, eşi ile sorunları olduğu ve psikolojik sıkıntılar yaşadığı için otomobilin lastiklerini kestiğini itiraf etti.

Park halindeki araçların lastiklerini kesen şüpheli yakalandı
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Sarıyer’de park halindeki otomobillerin lastiklerini kesen şüpheli yakalandı. Şahıs, eşi ile sorunları olduğu ve psikolojik sıkıntılar yaşadığı için otomobilin lastiklerini kestiğini itiraf etti.

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Sarıyer Ferahevler Bağlar Mahallesi 1. Tahir Sokak’ta cumartesi günü sabah saatlerinde sokak sakinleri, park halindeki otomobillerinin lastiklerinin kesik olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokaktaki 10 otomobilin lastiğine kesici bir aletle zarar verildiğini tespit etti. Güvenlik kameralarını inceleyen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adresi tespit edilen şüpheli Samet Yılmaz’ı bugün gözaltına aldı. Gözaltına alınan Yılmaz, park halindeki araçların lastiklerini eşi ile boşanma aşamasında olduğu, psikolojik sorunlar yaşadığı ve olay günü alkol de kullandığı için yaptığını itiraf etti. Gerekli işlemleri yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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