Park halindeki araçtan hırsızlık yapan motosikletli şahıslar bekçiler tarafından yakalandı

Çağlayan’da park halindeki hafif ticareti aracın bagajını tornavidayla açarak içerisinde maddi değeri yüksek 3 adet alet çantasını çalan motosikletli ve maskeli hırsız, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık ve kovalamaca sonrası şahısların yakalandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan İhsan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde sokak üzerinde motosikletli dolaşan maskeli iki şahıs park halindeki araçları gözetlemeye başladı. Hırsızlar bir süre sonra el feneriyle baktıkları 34 PY 5243 plakalı hafif ticari aracın bagajını açtı.

Kağıthane emniyeti hırsızlara göz açtırmıyor

Şahıslar ardından içerideki maddi değeri yüksek alet çantasını çaldı. Şahıslar motosiklete bindiği esnada Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı “Gece Kartalları” diye tabir edilen Mahalle ve Çarşı bekçileri şahıslara müdahale etti. Müdahale sonrası motosikleti kullanan şahıs kaçarken panikle çaldığı alet çantasını düşürdü. Diğer maskeli şahıs ise kaçarken malzeme çantasıyla birlikte bekçiler tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık ve kovalamaca ve şahsın yakalandığı an kameralara yansıdı.

Hırsızın yakalandığı an kamerada

Çevrede arama yapan bekçiler ise tekerlekli büyük hırdavat çantasını ele geçirdi. Gözaltına alınan Faruk G’nün üst aramasında 1 adet tornavida ve el feneri bulundu. Ele geçirilen el çantasının içerisinde ise 1 adet şarjlı matkap, 2 adet batarya, 1 adet şarj makinesi, diğer çantanın içerisinde ise 1 adet multi metre cihazı, 2 adet jack pensesi, diğer bir çantada ise 1 adet hilti matkap, 1 adet spiral kesme aleti, 9 adet uzatma elektrik kablosu ve çok sayıda tornavida pense hırdavat aleti ele geçirildi.

Malzemeleri sahibine teslim edildi

Olayın ardından şirket yetkilileriyle iletişime gelen Kağıthane polisi, işyeri yetkilisi Öner Vedat Ünal’a malzemeleri teslim etti. Firma sahibi Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti. Otodan hırsızlık yaparken suç üstü yakalaman Faruk G. ise sağlık raporunun alınmasının ardından teslim edildiği Çağlayan Polis Merkezi Amirliğinde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.