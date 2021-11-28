Park halindeki minibüsün motor kısmı alevlere teslim oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde park halindeki bir minibüsün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi Çaldıran Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. isimli sürücü 52 FS 039 plakalı Volkswagen marka minibüsünü sokak üzerine park etti. Bir süre sonra sürücü, minibüsünün motor kısmından duman çıktığını fark etti. Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, minibüste çıkan yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalelerinin ardından yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.