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Park halindeki motosiklet saniyeler içinde böyle çalındı

Beşiktaş’ta sokağa gelen iki şahıs, park halindeki motosikleti saniyeler içinde çalarak kaçtı. Motosikletin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Park halindeki motosiklet saniyeler içinde böyle çalındı
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Beşiktaş’ta sokağa gelen iki şahıs, park halindeki motosikleti saniyeler içinde çalarak kaçtı. Motosikletin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, bugün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet kaskı takan iki şahıs park halindeki bir motorun yanına geldi. Şahıslar motosikleti iterek götürdü. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, motosikletin saniyeler içinde çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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