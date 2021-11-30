Park halindeki motosikleti minibüse yükleyerek çalan hırsızlık çetesi kamerada

İstanbul Göztepe’de durdurulan bir minibüsün kasasından çalıntı motosikletlere ait çok sayıda parça ele geçirildi. Minibüsü kullanan şahıs gözaltına alınırken, şahsın "Kapüşonlu çete" üyesi olduğu ortaya çıktı. Çetenin bir motosikleti çalarak minibüse yükledikleri ve bir kadının elindeki çantayı çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri Kadıköy, Göztepe’de bir minibüsü durdurdu. Arama yapılan minibüste çok sayıda çalıntı motosiklet parçaları ile dolu olduğu ortaya çıktı. Parçaların Kağıthane, Alibeyköy ve Şişli’den çalınan 6 farklı motosiklete ait olduğu belirlendi. Minibüsü kullanan Rıdvan F.A. gözaltına alındı.

Çete üyesiymiş

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelinin çok fazla motosiklet hırsızlığı yapan "kapüşonlu çete" olarak bilinen bir hırsızlık grubunun üyesi olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Rıdvan F.A. adliyeye sevk edildi. Öte yandan çetenin yaptığı motosiklet hırsızlığı ise kameralara kaydedildi. Görüntülerde tek tip giyen şüpheli şahısların park halindeki motosikletleri kaldırıp minibüsün içine koydukları görülüyor.

Araçla kaçmaya çalışan kapkaççıları böyle kovaladı

Ayrıca çete üyelerinin kapkaç anlarına ilişkin görüntülerde güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntelerde kapkaççıların hedefi olan bir kadın, elindeki çantasını çaldırdı. O sırada kadının yanında olan bir adam ise otomobile binerek kaçmaya çalışan hırsızı yakalamak istedi. Bir süre yaya olarak kaçan hırsız kapısı açık araca binerek uzaklaşırken, talihsiz adam ise hırsızı yakalamak isterken yere yığıldı. Başka bir görüntü de ise bir adamın elindeki çantayı alıp kaçan hırsızın kendisini beklediği araca binerek kaçtığı, neye uğradığını şaşıran kurbanını ise hırsızı yakalamaya çalıştığı görülüyor.