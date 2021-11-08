Park halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi

Sakarya’nın Geyve ilçesinde park halindeyken aniden alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Geyve ilçesi Maksudiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B.Ş.’ye ait park halindeki 54 DP 807 plakalı Skoda marka otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.