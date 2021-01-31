Park halindeki otomobilin beynini değiştirip böyle çaldı

Maltepe’de park halindeki aracın beynini değiştirerek çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaklaşık bir dakika içinde yapılan hırsızlık anı kameraya yansırken, birçok suçtan kaydı olan şüphelinin daha önce de aynı yöntemle hırsızlık yaptığı öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Kekik Çıkması Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, evin önünde duran park halindeki araç çalındı. Aracının olmadığını gören H.A.K., polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızın eşkalini tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, şüphelinin yaklaşık 1 dakika içinde araç kapılarını açtıktan sonra otomobilin motorunun beynini yanında getirdiği bir başka elektronik beyinle değiştirdiğini ve çalıştırarak götürdüğünü tespit etti. Hırsızlığı yapan kişinin daha önce de aynı yöntemle defalarca hırsızlık yapan Ali A. olduğu belirlendi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri düzenlediği operasyonla şüpheli Ali A.’yı gözaltına aldı.

Ali A’nın 78 adet oto hırsızlığı, 15 adet mala zarar verme, 40 adet belgede sahtecilik suçlarından kaydı olduğu öğrenildi. Ali A. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Ali A.’nın çaldığı otomobiller de bulunarak sahiplerine teslim edildi.