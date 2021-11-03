Park hâlindeki araç alevlere teslim oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde park hâlindeki otomobil alev alev yandı.

Olay saat 04.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Emre Tunçtan, aracını park edip evine gitti. 2 saat sonra aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. O sırada yoldan geçen bir vatandaş yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. O sırada alev alan otomobil yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Araç kullanılmaz hâle gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.