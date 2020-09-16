Parkta başına direk devrilen minik Görkem, son yolculuğuna uğurlandı

Arnavutköy’de parkta oynarken başına aydınlatma direğinin devrilmesiyle hayatını kaybeden 10 yaşındaki Görkem Küçük, son yolculuğuna uğurlandı.
Minik Görkem, bugün gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Hastaneden alınan Görkem’in cenazesi, Hacımaşlı Köyü mezarlığına getirdi. 10 yaşındaki çocuğun ailesi ve yakınları, cenazeyi gözyaşlarıyla karşıladı. Görkem için defin öncesi cenaze namazı kılındı. Cenazeye Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Demirhan da katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından cenaze toprağa verildi.