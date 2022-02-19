banner4556

Parkta salıncağın oturağına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

banner4664

Kocaeli’nin Derince ilçesinde parka giden 9 yaşındaki çocuk salıncağın oturağına sıkıştı. İtfaiye ekipleri, salıncağı keserek sıkışan çocuğu kurtardı.

Parkta salıncağın oturağına sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
banner4584

Kocaeli’nin Derince ilçesinde parka giden 9 yaşındaki çocuk salıncağın oturağına sıkıştı. İtfaiye ekipleri, salıncağı keserek sıkışan çocuğu kurtardı.

banner4336

Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Vadi Sokak üzerinde bulunan bir çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi ile birlikte parka giden 9 yaşındaki B.T.Ş. isimli çocuk, salıncağa binerek eğlenmek istedi. Bir süre salıncakta sallanan çocuk, daha sonra inemeyince sıkıştığını anladı. Çocuğun annesi de oğlunu salıncaktan çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından salıncak kesilerek sıkışan çocuk kurtarıldı. B.T.Ş. isimli çocuk tedbir amaçlı ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Güven Yalçın 4 maç sonra 11’de
Güven Yalçın 4 maç sonra 11’de
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666