Patates yüklü kamyonet pazara giderken devrildi

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İstanbul Çatalca’da pazar alanına giden patates, soğan yüklü kamyonet otoyolda devrildi. Ürünler araçtan dökülürken, yol kısa süre trafiğe kapandı.

Patates yüklü kamyonet pazara giderken devrildi
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İstanbul Çatalca’da pazar alanına giden patates, soğan yüklü kamyonet otoyolda devrildi. Ürünler araçtan dökülürken, yol kısa süre trafiğe kapandı.

Kaza, dün saat 11.30 sularında Arnavutköy-Çatalca yolunda meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet bariyerlere çarpıp otoyolda devrildi. Devrilen kamyonette bulunan patates ve soğanlar otoyola savruldu. Kaza sonrası yol bir müddet trafiğe kapatılırken, kazada yaralanan olmadı. Yola dökülen patates ve soğanlar olay yerine gelen başka kamyonlara yüklenerek yoldan kaldırıldı.
Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2021, 12:17
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