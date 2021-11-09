Patenli 4 gencin İETT otobüsü arkasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada

Kartal’da patenli 4 genç, sahil yolunda ilerleyen İETT otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Arkanda gelen zabıta ekipleri siren çalarak otobüs şoförünü uyardı. Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Kartal sahil yolunda geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir İETT otobüsünün arkasına takılarak yolculuk eden patenli 4 genç görenlerin yüreklerini ağza getirdi. Patenli gençler bu tehlikeli davranışlarıyla hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Adeta faciaya davetiye çıkaran gençlerden birinin yolculuk esnasında otobüsten sarkarcasına yaptığı hareketler ise dikkatlerden kaçmadı. Otobüsün arkasına takılan patenli 4 gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafikte seyir halindeki İBB’ye bağlı Atmaca zabıta ekipleri tarafından İETT otobüs şoförünün durdurularak uyarılmasının ardından tehlikeli yolculuk sona erdi.