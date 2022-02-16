banner4556

Patenli gençlerin yokuşta tehlikeli yolcuğu

banner4664

İstanbul Küçükçekmece’de patenli iki kişi, belediye otobüsünün arkasına tutunarak tehlikeye davetiye çıkardı. Gençlerden biri otobüsün altına doğru kayarken, korku dolu anlar ise kamera tarafından kaydedildi.

Patenli gençlerin yokuşta tehlikeli yolcuğu
banner4583

İstanbul Küçükçekmece’de patenli iki kişi, belediye otobüsünün arkasına tutunarak tehlikeye davetiye çıkardı. Gençlerden biri otobüsün altına doğru kayarken, korku dolu anlar ise kamera tarafından kaydedildi.

banner4336

Küçükçekmece Fatih Mahallesi’nde patenli iki genç yokuş yukarı giden otobüsün arkasına tutunup, ilerlediği tehlikeli anlar, kameraya yansıdı. Gençlerden biri otobüsün hareket halinde olduğu anlarda kayarak altına doğru girmeye çalıştığı görüldü. Trafiğe ve tehlikeye aldırış etmeye gençler otobüsün arka kısmına tutunarak yolda ilerlemeye devam etti. Cennet Mahallesi’ne kadar ilerleyen gençler daha sonra duraktan ayrılan otobüsü bırakarak gözden kayboldu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
  1. EKONOMİ

banner3841

banner4665

banner4577

banner4349

banner4666