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Patlamada hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi çıkarıldı

Bahçelievler’da doğalvgaz sıkışması nedeni ile yaşanan patlamada hayatını kaybeden yabancı uyruklu kişinin cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Patlamada hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi çıkarıldı

Bahçelievler’da doğalvgaz sıkışması nedeni ile yaşanan patlamada hayatını kaybeden yabancı uyruklu kişinin cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Bahçelievler Mimar Sinan Caddesi üzerinden bulunan bir binanın giriş katında bulunan tekstil atölyesinde sabah saatlerinde doğal gaz sıkışmasına bağlı olarak patlama meydana geldi. Patlamada 10 kişi yaralanırken yabancı uyruklu bir kişi hayatını kaybetti. Ekiplerin incelemesinin ardından patlamanın yaşandığı alandan çıkarılan yabancı uyruklu kişinin cenazesi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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