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Pazar yerinin tuvaletinde vurmuşlardı, tavuk çiftliğinde yakalandı

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Sakarya’nın Geyve ilçesinde kapalı pazar yeri tuvaletinde bir kişiyi vurduktan sonra kaçan 2 şüpheli, saklandıkları tavuk çiftliğinde yakalandılar.

Pazar yerinin tuvaletinde vurmuşlardı, tavuk çiftliğinde yakalandı
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Sakarya’nın Geyve ilçesinde kapalı pazar yeri tuvaletinde bir kişiyi vurduktan sonra kaçan 2 şüpheli, saklandıkları tavuk çiftliğinde yakalandılar.

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Alınan bilgiye göre, Geyve ilçesi kapalı pazar yerinin tuvaletinde 4 gün önce 35 yaşındaki E.K.’yi ayağından tabanca ile vurarak kayıplara karışan iki şüpheli için Geyve İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ortak çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde ekipler şüphelilerin M. M. ile O.K.I. olduğunu belirledi. Kimlik belirleme çalışması sonrası bir ihbarı değerlendiren ekipler, şüphelileri saklandıkları tavuk çiftliğinde olayda kullandıkları silahla yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette götürülen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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