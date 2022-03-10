Pazarcılar yoğun kar yağışı altında tezgah açtı

Küçükçekmece’de pazarcı esnafı, sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı altında tezgahlarını açtı.

İstanbul’da beklenen kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinden yoğun olarak başlayan kar yağışı, işe giden vatandaşlara zorluk yaşattı. Küçükçekmece Kanarya Mahallesinde Perşembe pazarında tezgah açmak isteyen vatandaşlar zorluk yaşadı. Pazarcı esnafı yoğun kar yağışı altında tezgahlarını açmayla başladı.

Sabah erken saatte açtıklarını belirten Mehmet Yeni isimli pazarcı, “İşimiz zor, o yüzden ihtiyacımızı var ve erken saatte açtık. Yoğun kar yağışı var ama kar İstanbul’a lazım” diye konuştu.