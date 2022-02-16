banner4556

Pazarda korkutan yangın

banner4664

Balıkesir’de çarşamba günü kurulan semt pazarında aniden çıkan yangın, pazara alışverişe gelen vatandaşları korkuttu.

Pazarda korkutan yangın
banner4583

Balıkesir’de çarşamba günü kurulan semt pazarında aniden çıkan yangın, pazara alışverişe gelen vatandaşları korkuttu.

banner4336

Balıkesir’de şehrin merkezinde bulunan kapalı pazar yerinde çıkan yangın kısa süreli panik yaşattırdı, alışverişe gelen vatandaşlar pazar yerinin çatısını yanarken korku dolu gözlerle izledi. Yangının çıkış nedeni bilinmezken, çevredeki vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdiler. Yangın yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangın büyümeden söndürdü. O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ahmet Nur Çebi: “Bu açıklamalar Murat Sancak’a...
Ahmet Nur Çebi: “Bu açıklamalar Murat Sancak’a...
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666