Pencereden düşen çocuk yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Huzur mahallesinde meydana gelen olayda bir evin 3’üncü katındaki dairenin penceresinden düşen çocuk yaralandı.
Olay, Huzur Mahallesi Lale Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın 3. katında meydana geldi. 3. katta ikamet ailenin kızı 7 yaşındaki Senem Ö., pencereye çıkarak oynarken dengesini kaybetti. Yaklaşık 7 metreden boşluğa düşen çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuğun imdadına ailesi yetişti. Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Senem, tedaviye alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.