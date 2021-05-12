Pendik Kaymakamlığından metro inşaatındaki patlamaya ilişkin açıklama

Pendik’te bulunan İBB metro istasyonu inşaatında şiddetli patlama meydana geldi. Pendik Kaymakamlığından patlamaya ilişkin yapılan açıklamada, metro inşaatında kullanılan patlayıcıların artan kısmı kontrollü olarak imha edildiği sırada boş kapsüllerin patladığı belirtildi.Pendik Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Bugün saat 19.40 sıralarında ilçemizin Kaynarca Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan İBB Metro İstasyonu İnşaatında patlama ihbarı alınmıştır. Olay yerine ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek, gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Alınan ilk bilgilere göre; Metro inşaatında kullanılan patlayıcılardan artan kısmının kontrollü olarak imha edildiği sırada boş kapsüllerin patladığı, patlama nedeniyle Tevfik İleri Caddesindeki bazı işyeri ve meskenlerde cam kırılmaları, yoldan geçen araçlarda maddi hasar oluştuğu, şantiyede çalışan bir işçimizin hafif şekilde yaralandığı ve tedavisinin olay yerinde yapıldığı, Olay mahalli dışında bir vatandaşın fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı anlaşılmıştır. Konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.