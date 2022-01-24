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Pendik’de otomobil buz tutan yolda park halindeki araca çarptı: 4 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada

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Pendik’te park halindeki otomobile buz tutan yoldan kayarak inen otomobil park halindeki otomobile çarptı. Otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin vurduğu 1 kişi yaralandı. Kaza anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Pendik’de otomobil buz tutan yolda park halindeki araca çarptı: 4 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada
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Pendik’te park halindeki otomobile buz tutan yoldan kayarak inen otomobil park halindeki otomobile çarptı. Otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin vurduğu 1 kişi yaralandı. Kaza anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza, akşam saatlerinde Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana geldi. Havanın soğuması sonrası buz tutan yolda duramayan otomobil yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarptı. Park halinde bulunan otomobil etrafında konuşan 4 kişi ölümden döndü. Park halindeki otomobile arkadan vurma sonrası otomobil önünde bulunan bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle adam yere düştü. Kazada otomobil önünde bulunan 1 kişi yaralanırken 3 kişi yara almadan kurtuldu. Kaza anları vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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